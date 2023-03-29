ВКС России запустили с космодрома Плесецк ракету со спутником в интересах Минобороны

Воздушно-космические силы России провели с космодрома Плесецк пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» со спутником в интересах Минобороны.

Ракета стартовала 29 марта в 22:57 с государственного космодрома Минобороны в Архангельской области.

«Боевыми расчётами космических войск ВКС проведён пуск ракеты-носителя лёгкого класса «Союз-2.1в» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — сказали в Минобороны России.

23 марта ВКС также провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» со спутником военного назначения с космодрома Плесецк.

Ракета вывела космический аппарат на орбиту, спутник получил название «Космос-2567».