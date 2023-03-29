Учёные нашли сверхмассивную чёрную дыру примерно в 33 млрд раз больше массы Солнца

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Британские астрономы обнаружили сверхмассивную чёрную дыру, масса которой превосходит массу Солнца примерно в 33 млрд раз.
Учёные нашли сверхмассивную чёрную дыру примерно в 33 млрд раз больше массы Солнца
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«Эта конкретная чёрная дыра, масса которой, грубо говоря, в 30 млрд раз больше массы Солнца, — одна из самых больших из когда-либо обнаруженных. Это верхняя граница того, насколько большими, по нашему мнению, теоретически могут быть чёрные дыры», — цитирует Sky News ведущего автора исследования Джеймса Найтингейла с кафедры физики Даремского университета.

В 2022 году с помощью глобальной сети радио- и миллиметровых обсерваторий под названием «Телескоп горизонта событий» было получено первое в истории изображение тени сверхмассивной чёрной дыры, расположенной в центре нашей галактики Млечный Путь.

Чёрная дыра расположена на расстоянии около 27 тыс. световых лет от Солнца и связана с радиоисточником Sagittarius A* (Стрелец A*).

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