Ученые БФУ имени Канта выявили в пижме вещество, способное замедлить старение

Короткая ссылка
Ученые Балтийского федерального университета (БФУ) имени И. Канта выявили в пижме обыкновенной вещество, способное замедлить старение.
Ученые БФУ имени Канта выявили в пижме вещество, способное замедлить старение
  • Gettyimages.ru

Исследователи опубликовали итоги своей работы в издании Pharmaceutics.

Также в числе выявленных полезных свойств этого растения указываются снижение частоты мутаций клеток, улучшение усвоения кислорода. Кроме того, как выяснилось, она обладает антиоксидантными, противомикробными и кардиопротекторными свойствами.

Для исследования использовалась пижма, вручную собранная в Калининградской области.

Пижму используют в бальзамах, косметике, красителях, инсектицидах, натуральных консервантах. 

Ранее сообщалось, что российские учёные вместе с коллегами из Давосской физико-метеорологической обсерватории установили, что из-за магнитных бурь за сутки может уничтожаться до четверти озонового слоя нашей планеты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить