Ученые БФУ имени Канта выявили в пижме вещество, способное замедлить старение

Ученые Балтийского федерального университета (БФУ) имени И. Канта выявили в пижме обыкновенной вещество, способное замедлить старение.

Исследователи опубликовали итоги своей работы в издании Pharmaceutics.

Также в числе выявленных полезных свойств этого растения указываются снижение частоты мутаций клеток, улучшение усвоения кислорода. Кроме того, как выяснилось, она обладает антиоксидантными, противомикробными и кардиопротекторными свойствами.

Для исследования использовалась пижма, вручную собранная в Калининградской области.

Пижму используют в бальзамах, косметике, красителях, инсектицидах, натуральных консервантах.

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