Ученые БФУ имени Канта выявили в пижме вещество, способное замедлить старение
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Исследователи опубликовали итоги своей работы в издании Pharmaceutics.
Также в числе выявленных полезных свойств этого растения указываются снижение частоты мутаций клеток, улучшение усвоения кислорода. Кроме того, как выяснилось, она обладает антиоксидантными, противомикробными и кардиопротекторными свойствами.
Для исследования использовалась пижма, вручную собранная в Калининградской области.
Пижму используют в бальзамах, косметике, красителях, инсектицидах, натуральных консервантах.
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