Российские учёные установили, что магнитные бури уничтожают до четверти озонового слоя Земли
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российское Министерство науки и высшего образования.
В исследовании участвовали в том числе физики СПбГУ и других российских вузов.
Как заявила сотрудница СПбГУ Ирина Миронова, учёные установили, что «во время геомагнитных возмущений в полярной атмосфере увеличивается концентрация радикалов». По её словам, последствием этого является разрушение озона на высотах мезосферы за сутки.
Максимально обнаруженное специалистами разрушение было на уровне 14—25% на высоте около 75 км.
«То есть магнитосферные бури способны разрушить до четверти имеющегося озона на этой поверхности», — сказала Миронова.
Отмечается, что учёные из разных государств мира уделяют много времени исследованиям состояния озонового слоя планеты.
Ранее российские геохимики оценили запасы изотопов гелия в лунных недрах и выявили богатые месторождения этого ценного сырья на естественном спутнике Земли.
Подробнее — в материале RT.