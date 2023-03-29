Российские учёные установили, что магнитные бури уничтожают до четверти озонового слоя Земли

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Российские учёные вместе с коллегами из Давосской физико-метеорологической обсерватории установили, что из-за магнитных бурь за сутки может уничтожаться до четверти озонового слоя нашей планеты.
Российские учёные установили, что магнитные бури уничтожают до четверти озонового слоя Земли
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российское Министерство науки и высшего образования.

В исследовании участвовали в том числе физики СПбГУ и других российских вузов.

Как заявила сотрудница СПбГУ Ирина Миронова, учёные установили, что «во время геомагнитных возмущений в полярной атмосфере увеличивается концентрация радикалов». По её словам, последствием этого является разрушение озона на высотах мезосферы за сутки.

Максимально обнаруженное специалистами разрушение было на уровне 14—25% на высоте около 75 км.

«То есть магнитосферные бури способны разрушить до четверти имеющегося озона на этой поверхности», — сказала Миронова.

Отмечается, что учёные из разных государств мира уделяют много времени исследованиям состояния озонового слоя планеты.

Ранее российские геохимики оценили запасы изотопов гелия в лунных недрах и выявили богатые месторождения этого ценного сырья на естественном спутнике Земли.

Подробнее — в материале RT.

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