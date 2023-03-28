«Роскосмос» изучает возможности создания многоразовой возвращаемой ракеты «Корона»

«Роскосмос» проводит исследование, которое должно подтвердить наличие ключевых технологий, нужных для создания многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя «Корона».

Совещание на эту тему уже прошло в «Государственном ракетном центре имени академика В.П. Макеева», которое входит в космическую госкорпорацию.

Как отметили в «Роскосмосе», основными преимуществами такой ракеты являются низкая стоимость выведения полезной нагрузки за счёт многоразовости системы, высокие темпы пусков, способность не только выводить, но и возвращать грузы с орбиты массой, соизмеримой с массой выведения, а также производить дозаправку и ремонт объектов на орбите.

Участники совещания представили доклады головного исполнителя и предприятий кооперации с основными сведениями по ракете-носителю. Также обсуждались ключевые конструктивные решения, закладываемые в изделие.

Речь шла и о проектном облике основных составных частей ракеты-носителя, а также о планируемых работах по подтверждению технологий их создания на макетах и моделях.

В декабре в ОКБ «Факел» сообщили, что предприятие разрабатывает российский двигатель, с которым космические аппараты смогут долетать до границы Солнечной системы.