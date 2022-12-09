В ОКБ «Факел» рассказали о разработке двигателя для полётов до границы Солнечной системы

Директор ОКБ «Факел» Геннадий Абраменков заявил, что его предприятие, входящее в интегрированную структуру ракетного двигателестроения «Энергомаш» «Роскосмоса», под научным руководством НИЦ «Курчатовский институт» разрабатывает российский двигатель, с которым космические аппараты смогут долетать до границы Солнечной системы.

По его словам, речь идёт о так называемом БПРД — безэлектродном плазменном ракетном двигателе.

«ОКБ «Факел» под научным руководством НИЦ «Курчатовский институт» разрабатывает электроракетный двигатель очень большой мощности, так называемый БПРД. Для него нужен будет ядерный источник питания. В его задачи будут входить межпланетные перелёты, а в перспективе — полёты к краю Солнечной системы», — цитирует его ТАСС.

Абраменков указал, что это будет двухступенчатый двигатель, в котором плазма будет течь по центральному каналу.

В конце ноября Воздушно-космические силы России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны.