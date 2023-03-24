«Роскосмос»: корабль «Союз МС-24» с экипажем полетит на МКС 15 сентября
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- © Bill Ingalls/Nasa
«Пилотируемый корабль «Союз МС-24» с космонавтами «Роскосмоса» Олегом Кононенко и Николаем Чубом и астронавтом NASA Лорал О'Хара должен полететь к станции 15 сентября», — говорится в заявлении.
Вместе с этим отмечается, что приземление корабля «Союз МС-23» с Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и Франциско Рубио планируется 27 сентября.
Ранее сообщалось, что корабль «Союз МС-22» с повреждённым радиатором спустят на Землю с Международной космической станции в беспилотном режиме 28 марта.