«Роскосмос»: корабль «Союз МС-24» с экипажем полетит на МКС 15 сентября

В пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что следующий российский пилотируемый корабль, «Союз МС-24», отправится с экипажем к Международной космической станции 15 сентября.

«Пилотируемый корабль «Союз МС-24» с космонавтами «Роскосмоса» Олегом Кононенко и Николаем Чубом и астронавтом NASA Лорал О'Хара должен полететь к станции 15 сентября», — говорится в заявлении.

Вместе с этим отмечается, что приземление корабля «Союз МС-23» с Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и Франциско Рубио планируется 27 сентября.

Ранее сообщалось, что корабль «Союз МС-22» с повреждённым радиатором спустят на Землю с Международной космической станции в беспилотном режиме 28 марта.