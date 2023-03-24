Узнать больше

«Роскосмос»: корабль «Союз МС-24» с экипажем полетит на МКС 15 сентября

Короткая ссылка
В пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что следующий российский пилотируемый корабль, «Союз МС-24», отправится с экипажем к Международной космической станции 15 сентября.
«Роскосмос»: корабль «Союз МС-24» с экипажем полетит на МКС 15 сентября
  • globallookpress.com
  • © Bill Ingalls/Nasa

«Пилотируемый корабль «Союз МС-24» с космонавтами «Роскосмоса» Олегом Кононенко и Николаем Чубом и астронавтом NASA Лорал О'Хара должен полететь к станции 15 сентября», — говорится в заявлении.

Вместе с этим отмечается, что приземление корабля «Союз МС-23» с Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и Франциско Рубио планируется 27 сентября.

Ранее сообщалось, что корабль «Союз МС-22» с повреждённым радиатором спустят на Землю с Международной космической станции в беспилотном режиме 28 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить