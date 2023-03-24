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Повреждённый корабль «Союз МС-22» вернётся на Землю 28 марта

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Корабль «Союз МС-22» с повреждённым радиатором спустят на Землю с Международной космической станции в беспилотном режиме 28 марта.
Повреждённый корабль «Союз МС-22» вернётся на Землю 28 марта
  • globallookpress.com
  • © NASA

«Сегодня государственная комиссия на заседании в госкорпорации «Роскосмос» одобрила возвращение корабля «Союз МС-22» с Международной космической станции на Землю 28 марта», — говорится в Telegram-канале «Роскосмоса».

Отмечается, что после расстыковки «Союза МС-22» номер у экипажа длительной экспедиции на МКС сменится с 68-го на 69-й.

Ещё раз он поменяется после расстыковки «Союза МС-23» во второй половине 2023 года — с 69-го на 70-й.

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