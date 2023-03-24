Повреждённый корабль «Союз МС-22» вернётся на Землю 28 марта
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«Сегодня государственная комиссия на заседании в госкорпорации «Роскосмос» одобрила возвращение корабля «Союз МС-22» с Международной космической станции на Землю 28 марта», — говорится в Telegram-канале «Роскосмоса».
Отмечается, что после расстыковки «Союза МС-22» номер у экипажа длительной экспедиции на МКС сменится с 68-го на 69-й.
Ещё раз он поменяется после расстыковки «Союза МС-23» во второй половине 2023 года — с 69-го на 70-й.