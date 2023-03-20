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«Банк технологий» Москвы представил 27 инновационных разработок от российских вузов

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Ведущие российские вузы предоставили 27 инновационных решений для отечественных предприятий. Их включил в свой перечень столичный сервис «Банк технологий».
«Банк технологий» Москвы представил 27 инновационных разработок от российских вузов
  • РИА Новости

Инновационные разработки представили три высших учебных заведения страны: РХТУ имени Д.И. Менделеева, Национальный исследовательский университет «МЭИ», Российский технологический университет МИРЭА, передаёт НСН.

«В феврале этого года мы открыли новое направление в «Банке технологий», теперь свои разработки могут разместить ведущие вузы страны. За месяц раздел «Перспективные технологии» пополнился 27 новыми решениями от трёх высших учебных заведений. Сейчас компаниям доступно более 40 инновационных инструментов от 12 институтов», — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Решения включают в себя систему накопления электроэнергии для электробусов, мобильные системы локальной очистки воды и интеграционную платформу искусственного интеллекта, которая прогнозирует износ компонентов промышленных установок в реальных условиях эксплуатации.

Ранее Nation News сообщал, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.

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