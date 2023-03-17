Маск: SpaceX готовится к запуску космического корабля Starship через несколько недель

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что компания SpaceX будет готова к запуску космического корабля Starship через несколько недель.

Об этом он написал в Twitter.

«SpaceX будет готова к запуску корабля Starship через несколько недель», — сообщил бизнесмен.

После этого, добавил Маск, дата старта будет зависеть от выдачи лицензии на запуск.

По его подсчётам, запуск первого корабля может состояться ближе к концу апреля.

В феврале руководитель Института космической политики, научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев назвал невозможной идею Маска отправить людей на Марс через десять лет.