Маск: SpaceX готовится к запуску космического корабля Starship через несколько недель
Об этом он написал в Twitter.
«SpaceX будет готова к запуску корабля Starship через несколько недель», — сообщил бизнесмен.
После этого, добавил Маск, дата старта будет зависеть от выдачи лицензии на запуск.
По его подсчётам, запуск первого корабля может состояться ближе к концу апреля.
В феврале руководитель Института космической политики, научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев назвал невозможной идею Маска отправить людей на Марс через десять лет.