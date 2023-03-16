Первый полёт индийского космического корабля с экипажем запланировали на конец 2024 года

Первый полёт индийских астронавтов в космос на корабле Gaganyaan запланирован на конец 2024 года.

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Об этом сообщил государственный министр Индии Джитендра Сингх. «Пилотируемая миссия запланирована на конец 2024 года», — приводит его слова Интерфакс. Сингх отметил, что точная дата будет зависеть от успешности испытаний тестового аппарата и непилотируемых миссий. Ранее сообщалось, что Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Horus 1 с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2С». Госкорпорация «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали программу развития сотрудничества в космической деятельности на 2023—2027 годы.