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Первый полёт индийского космического корабля с экипажем запланировали на конец 2024 года

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Первый полёт индийских астронавтов в космос на корабле Gaganyaan запланирован на конец 2024 года.
Первый полёт индийского космического корабля с экипажем запланировали на конец 2024 года
  • Gettyimages.ru
  • © Pallava Bagla/Corbis

Об этом сообщил государственный министр Индии Джитендра Сингх.

«Пилотируемая миссия запланирована на конец 2024 года», — приводит его слова Интерфакс.

Сингх отметил, что точная дата будет зависеть от успешности испытаний тестового аппарата и непилотируемых миссий.

Ранее сообщалось, что Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Horus 1 с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2С».

Госкорпорация «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали программу развития сотрудничества в космической деятельности на 2023—2027 годы.

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