В Китае сообщили о выводе на земную орбиту спутника Horus 1

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Horus 1 с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2С».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Китайскую корпорацию космической науки и техники (CASC), пуск состоялся в 7:01 мск с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны.

9 января Китай при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-7» успешно вывел на орбиту ещё три исследовательских спутника серии «Шицзянь».

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали программу развития сотрудничества в космической деятельности на 2023—2027 годы.