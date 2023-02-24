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В Китае сообщили о выводе на земную орбиту спутника Horus 1

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Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Horus 1 с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2С».
В Китае сообщили о выводе на земную орбиту спутника Horus 1
  • AFP
  • © Greg BAKER

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Китайскую корпорацию космической науки и техники (CASC), пуск состоялся в 7:01 мск с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны.

9 января Китай при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-7» успешно вывел на орбиту ещё три исследовательских спутника серии «Шицзянь».

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали программу развития сотрудничества в космической деятельности на 2023—2027 годы.

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