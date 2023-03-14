Узнать больше

Российский корабль второй раз за месяц увёл МКС от столкновения с космическим мусором

Короткая ссылка
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-22» второй раз за месяц увёл МКС от столкновения с космическим мусором.
Российский корабль второй раз за месяц увёл МКС от столкновения с космическим мусором
  • globallookpress.com
  • © Roscosmos

«Сегодня в 14:54 мск включились двигатели корабля, проработали 135 секунд и выдали импульс величиной 0,3 м/с. В результате средняя высота орбиты МКС составила 419 км над поверхностью нашей планеты», — сообщил «Роскосмос».

За всё время полёта станции проведены уже 336 коррекций высоты её орбиты. Из них 34 — с целью уклонения от космического мусора. 185 коррекций было проведено с помощью российских «Прогрессов».

В прошлый раз «Прогресс МС-22» увёл МКС от столкновения с космическим мусором 6 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить