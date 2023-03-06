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Корабль «Прогресс МС-22» увёл МКС от столкновения с космическим мусором

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Грузовой космический корабль «Прогресс МС-22» увёл Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».
Корабль «Прогресс МС-22» увёл МКС от столкновения с космическим мусором
  • Gettyimages.ru

Об этом представители корпорации написали в Telegram.

11 февраля «Прогресс МС-22» пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента МКС.

9 февраля ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-22» стартовала с космодрома Байконур.

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