Корабль «Прогресс МС-22» увёл МКС от столкновения с космическим мусором
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-22» увёл Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».
- Gettyimages.ru
Об этом представители корпорации написали в Telegram.
11 февраля «Прогресс МС-22» пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента МКС.
9 февраля ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-22» стартовала с космодрома Байконур.
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