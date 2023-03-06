Корабль «Прогресс МС-22» увёл МКС от столкновения с космическим мусором

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-22» увёл Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Gettyimages.ru