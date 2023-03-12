Московский планетарий: в марте в небе будут видны сразу несколько планет
Об этом сообщает РИА Новости.
«24 марта Луна и Венера пройдут рядом друг с другом», — сказала Рублёва.
По её словам, Венеру можно будет наблюдать в ясную погоду. Также Рублёва отметила, что в марте появится возможность увидеть Марс, однако он по сравнению с Венерой будет не таким ярким.
«Не каждый месяц можно видеть сразу несколько планет», — сказала научный директор.
Ранее российские учёные изучили запасы изотопов гелия в месторождениях на Луне.
Также в NASA сообщили, что в 2046 году астероид 2023 DW может столкнуться с Землей.