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Московский планетарий: в марте в небе будут видны сразу несколько планет

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Научный директор Московского планетария Фаина Рублёва рассказала, что в марте можно будет наблюдать достаточно редкое небесное явление — присутствие сразу нескольких планет, видимых невооружённым глазом.

Об этом сообщает РИА Новости.

«24 марта Луна и Венера пройдут рядом друг с другом», — сказала Рублёва.

По её словам, Венеру можно будет наблюдать в ясную погоду. Также Рублёва отметила, что в марте появится возможность увидеть Марс, однако он по сравнению с Венерой будет не таким ярким.

«Не каждый месяц можно видеть сразу несколько планет», — сказала научный директор.

Ранее российские учёные изучили запасы изотопов гелия в месторождениях на Луне.

Также в NASA сообщили, что в 2046 году астероид 2023 DW может столкнуться с Землей.

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