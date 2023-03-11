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Космический корабль Crew Dragon с Анной Кикиной отстыковался от МКС

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Космический пилотируемый корабль Crew Dragon с российской космонавткой Анной Кикиной на борту отстыковался от МКС.
Космический корабль Crew Dragon с Анной Кикиной отстыковался от МКС
  • РИА Новости

«В 10:20 мск пилотируемый корабль Crew Dragon отстыковался от модуля Harmony американского сегмента», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

На борту — экипаж миссии Crew-5, в состав которой вошли космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина и астронавты Николь Манн, Джош Кассада и Коити Ваката.

Приводнение корабля в Мексиканском заливе возле города Тампа запланировано на 12 марта.

Ранее NASA сообщило, что корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Анной Кикиной в составе экипажа покинет Международную космическую станцию (МКС) 11 марта.

Также отмечалось, что космический корабль «Союз МС-24» может отправиться к МКС на три месяца раньше запланированного — 7 июня, а не 15 сентября.

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