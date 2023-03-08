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Единственная женщина-космонавт в отряде Роскосмоса начнёт послеполётную реабилитацию в США

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Первый этап реабилитации после полёта на МКС единственной женщины в российском отряде космонавтов Анны Кикиной будет проходить в Космическом центре имени Джонсона NASA в Хьюстоне (штат Техас) .

«После приводнения на корабле Crew Dragon космонавт Роскосмоса Анна Кикина пройдёт начальный этап реабилитации в Космическом центре имени Джонсона NASA в Хьюстоне», — цитирует ТАСС пресс-службу Роскосмоса.

Отмечается, что проведение реабилитации обеспечат врачи Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

Ранее сообщалось, что отстыковка космического корабля SpaceX Crew Dragon от МКС намечена на 9 марта.

Кикина в составе экипажа Crew Dragon прибыла на МКС 7 октября 2022 года.

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