Корабль Crew Dragon с Кикиной в экипаже отстыкуется от МКС 9 марта
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«Подготовка Анны Кикиной к возвращению на Землю на американском пилотируемом корабле Crew Dragon (миссия Crew-5), расстыковка которого от МКС запланирована на 9 марта, — тренировка в пневмовакуумных штанах «Чибис-М», создающих отрицательное давление на нижнюю часть тела, примерка костюма профилактики ортостатической неустойчивости OIG», — цитирует Интерфакс госкорпорацию «Роскосмос».
Кикина в составе экипажа Crew Dragon прибыла на МКС 7 октября 2022 года.