Корабль Crew Dragon с Кикиной в экипаже отстыкуется от МКС 9 марта

Отстыковка космического корабля SpaceX Crew Dragon от МКС намечена на 9 марта, в экипаж корабля входит космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина.

«Подготовка Анны Кикиной к возвращению на Землю на американском пилотируемом корабле Crew Dragon (миссия Crew-5), расстыковка которого от МКС запланирована на 9 марта, — тренировка в пневмовакуумных штанах «Чибис-М», создающих отрицательное давление на нижнюю часть тела, примерка костюма профилактики ортостатической неустойчивости OIG», — цитирует Интерфакс госкорпорацию «Роскосмос».

Кикина в составе экипажа Crew Dragon прибыла на МКС 7 октября 2022 года.