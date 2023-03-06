«Ростех» создаёт для космического корабля «Орёл» ультралёгкие композитные конструкции

Обнинское научно-производственное предприятие (ОНПП) «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в «Ростех») в Калужской области участвует в кооперации по созданию пилотируемого корабля «Орёл», в частности, композитных изделий, которые можно использовать для сборки корпуса корабля.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

«Одна из последних разработок в этой сфере — технология производства композитных ультралёгких изделий интегрального типа сложной кривизны. Их можно использовать как самостоятельные элементы или в качестве части корпуса, агрегата космического аппарата, имеющего изогнутую поверхность», — говорится в сообщении.

Там отметили, что изделия обладают уникальными весовыми характеристиками — максимальный удельный вес конструкций составляет около 400 граммов на квадратный метр. При этом они имеют высокую жёсткость.

В декабре 2020 года сообщалось, что корпорация «Энергия» собрала макет перспективного космического корабля «Орёл» для начала статических испытаний.

Отмечается, что «Орёл» отличается от всех существующих космических кораблей тем, что сделан для покорения дальнего космоса и полётов к Луне.