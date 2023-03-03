Космический корабль Crew Draron прибыл на МКС

В NASA сообщили о прибытии космического корабля Crew Draron с экипажем из четырёх человек на Международную космическую станцию.

«Dragon Endeavour для миссии NASA SpaceX Crew6 прибыл на МКС. Стыковка назначена примерно на 00:43 по восточному времени», — говорится в сообщении NASA в Twitter.

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблём Crew Dragon стартовала к МКС с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) 2 марта в 08:34 мск.

На борту корабля экипаж миссии Crew-6 — космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.