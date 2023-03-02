Ракета Falcon 9 с кораблём Crew Dragon стартовала к МКС с космодрома в США

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблём Crew Dragon стартовала к Международной космической станции с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Трансляция ведётся на сайте NASA.

Старт ракеты-носителя был осуществлён в 08:34 мск.

На борту корабля экипаж миссии Crew-6 — космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.

Ранее стало известно, что запуск ракеты Falcon 9 с пилотируемым кораблём Crew Dragon, запланированный на 27 февраля, был отменён во Флориде из-за проблем с наземными системами.