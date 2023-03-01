Эпидемиолог Пшеничная: основной эпидемический подъём этого сезона прошёл

Основной эпидемический подъём текущего сезона прошёл, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Основной эпидемический подъём этого сезона прошел, на текущий момент переболело большинство восприимчивых как к гриппу, так и к COVID-19», — цитирует ТАСС Пшеничную.

По её словам, вместе с тем необходимо помнить, что обычно сезон «зимних» респираторных вирусов длится до конца апреля.

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