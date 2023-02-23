«Роскосмос»: на МКС впервые пройдёт годовая экспедиция

Корабль Союз «МС-23», который полетит на Международную космическую станцию (МКС) 24 февраля, проведёт на орбите 215 суток, общая продолжительность работы на станции экипажа, который он заберёт, составит не менее 370 суток.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы госкорпорации.

«Продолжительность полёта: 215 суток», — говорится в справке к предстоящему пуску.

Ранее генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам РКК «Энергия» Владимир Соловьёв заявил, что российские специалисты за последние два года провели серьёзные работы по ремонту и дооснащению российского сегмента МКС, чтобы продлить его работу до 2028 года.

Соловьёв добавил, что продолжение использования МКС до 2028 года потребует финансовых ресурсов.