«Роскосмос»: на МКС впервые пройдёт годовая экспедиция
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы госкорпорации.
«Продолжительность полёта: 215 суток», — говорится в справке к предстоящему пуску.
Ранее генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам РКК «Энергия» Владимир Соловьёв заявил, что российские специалисты за последние два года провели серьёзные работы по ремонту и дооснащению российского сегмента МКС, чтобы продлить его работу до 2028 года.
Соловьёв добавил, что продолжение использования МКС до 2028 года потребует финансовых ресурсов.