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«Роскосмос»: на МКС впервые пройдёт годовая экспедиция

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Корабль Союз «МС-23», который полетит на Международную космическую станцию (МКС) 24 февраля, проведёт на орбите 215 суток, общая продолжительность работы на станции экипажа, который он заберёт, составит не менее 370 суток.
«Роскосмос»: на МКС впервые пройдёт годовая экспедиция
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы госкорпорации.

«Продолжительность полёта: 215 суток», — говорится в справке к предстоящему пуску.

Ранее генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам РКК «Энергия» Владимир Соловьёв заявил, что российские специалисты за последние два года провели серьёзные работы по ремонту и дооснащению российского сегмента МКС, чтобы продлить его работу до 2028 года.

Соловьёв добавил, что продолжение использования МКС до 2028 года потребует финансовых ресурсов.

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