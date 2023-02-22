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«Роскосмос» объяснил отказ США разместить российских космонавтов в Crew Dragon

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Исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев заявил, что предложенный США вариант размещения российских членов экипажа неисправного корабля «Союз МС-22» на американском Crew Dragon нёс бы дополнительные риски, поэтому от него пришлось отказаться.
«Роскосмос» объяснил отказ США разместить российских космонавтов в Crew Dragon
  • РИА Новости

По его словам, американская сторона предлагала изучить возможность возврата всех членов экипажа на корабле Crew Dragon, так как теоретически это возможно.

«Но практически начали смотреть, что это за собой повлечёт, и это тоже, на самом деле, достаточно рискованная операция. Поэтому, с точки зрения минимизации рисков, распределили экипаж так, как распределили», — сказал Крикалев в видеоролике, распространённом госкорпорацией.

Он уточнил, что данный вариант был проанализирован с точки зрения устойчивости и управляемости корабля, «в котором по-другому будет распределён вес, а также оценки рисков для новых членов экипажа».

Крикалев отметил, что оптимальным после изучения всех данных оказался лишь вариант, когда в Crew Dragon разместили только кресло американского члена экипажа «Союза МС-22» Фрэнка Рубио.

Ранее сообщалось, что стыковка с Международной космической станцией (МКС) корабля «Союз МС-23» запланирована на 26 февраля.

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