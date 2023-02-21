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В «Роскосмосе» сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-23» с МКС назначена на 26 февраля

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Стыковка с Международной космической станцией (МКС) корабля «Союз МС-23» запланирована на 26 февраля.
В «Роскосмосе» сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-23» с МКС назначена на 26 февраля
  • © Роскосмос

Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«Принято решение о запуске беспилотного корабля «Союз МС-23» к МКС: старт — 24 февраля, стыковка — 26 февраля», — говорится в сообщении.

Уточняется, что корабль предназначен заменить аварийный «Союз МС-22» и вернуть на Землю космонавтов «Роскосмоса» Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Франциско Рубио.

Ранее госкомиссия разрешила вывоз и установку ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовом комплексе 21 февраля, её пуск с беспилотным кораблём «Союз МС-23» планируется 24 февраля в 03:24:27 мск.

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