На Байконуре собрали ракету для запуска корабля «Союз МС-23» к МКС 24 февраля

Госкомиссия разрешила вывоз и установку ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовом комплексе 21 февраля, её пуск с беспилотным кораблём «Союз МС-23» планируется 24 февраля в 03:24:27 мск.

Об этом сообщил «Роскосмос». На «Союзе МС-23» на МКС доставят 429 кг грузов для экипажа 68-й длительной экспедиции. Беспилотный корабль привезёт сменное оборудование для систем российского сегмента станции, а также бельё и контейнеры с рационами питания. Корпорация отметила, что в монтажно-испытательном корпусе космодрома Байконур специалисты выполнили общую сборку ракеты. Ранее совет главных конструкторов рекомендовал назначить запуск беспилотного корабля «Союз МС-23» к МКС на 24 февраля.