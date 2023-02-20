На Байконуре собрали ракету для запуска корабля «Союз МС-23» к МКС 24 февраля
Об этом сообщил «Роскосмос».
На «Союзе МС-23» на МКС доставят 429 кг грузов для экипажа 68-й длительной экспедиции.
Беспилотный корабль привезёт сменное оборудование для систем российского сегмента станции, а также бельё и контейнеры с рационами питания.
Корпорация отметила, что в монтажно-испытательном корпусе космодрома Байконур специалисты выполнили общую сборку ракеты.
Ранее совет главных конструкторов рекомендовал назначить запуск беспилотного корабля «Союз МС-23» к МКС на 24 февраля.