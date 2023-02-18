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Сведение «Прогресса МС-21» с неисправной системой терморегулирования с орбиты отложили

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Специалисты не нашли следов повреждений на поверхности грузового корабля «Прогресс МС-21», который отстыковался от модуля МКС «Поиск». Сведение корабля с орбиты отложено, возможно, его снова пристыкуют к станции.

Об этом сообщил «Роскосмос».

«После отстыковки от модуля «Поиск» Международной космической станции была проведена съёмка внешней поверхности грузового корабля «Прогресс МС-21». Визуальных повреждений не обнаружено», — говорится в заявлении.

18 февраля Государственная комиссия примет решение по дальнейшей программе полёта корабля.

Как уточняется, рассматриваются два варианта: его стыковка к российскому узловому модулю «Причал» для дальнейшего выяснения причины разгерметизации системы терморегулирования корабля или сведение с орбиты.

Ранее транспортный грузовой корабль отстыковался от российского сегмента МКС.

Причиной неполадок в работе системы терморегулирования на корабле могло стать внешнее воздействие — например, повреждение обшивки метеоритом или космическим мусором, сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

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