Сведение «Прогресса МС-21» с неисправной системой терморегулирования с орбиты отложили
Об этом сообщил «Роскосмос».
«После отстыковки от модуля «Поиск» Международной космической станции была проведена съёмка внешней поверхности грузового корабля «Прогресс МС-21». Визуальных повреждений не обнаружено», — говорится в заявлении.
18 февраля Государственная комиссия примет решение по дальнейшей программе полёта корабля.
Как уточняется, рассматриваются два варианта: его стыковка к российскому узловому модулю «Причал» для дальнейшего выяснения причины разгерметизации системы терморегулирования корабля или сведение с орбиты.
Ранее транспортный грузовой корабль отстыковался от российского сегмента МКС.
Причиной неполадок в работе системы терморегулирования на корабле могло стать внешнее воздействие — например, повреждение обшивки метеоритом или космическим мусором, сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.