Попова: испытания вакцины, защищающей сразу от гриппа и ковида, успешно проходят в России
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Об этом она рассказала на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, разработка вакцины от гриппа и ковида одновременно, одним введением, проводится в институте системной биологии и медицины Роспотребнадзора.
Попова отметила, что пандемия COVID-19 стала мощнейшим триггером развития научных исследований в сфере эпидемиологии, вирусологии, биоинформатики и других наук.
Ранее в Департаменте здравоохранения отметили снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве.
Иммунолог Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент несёт больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того, и от другого.