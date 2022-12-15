Попова: испытания вакцины, защищающей сразу от гриппа и ковида, успешно проходят в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России продолжается работа над вакциной, защищающей сразу от гриппа и ковида, испытания проходят достаточно успешно.

Об этом она рассказала на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, разработка вакцины от гриппа и ковида одновременно, одним введением, проводится в институте системной биологии и медицины Роспотребнадзора.

Попова отметила, что пандемия COVID-19 стала мощнейшим триггером развития научных исследований в сфере эпидемиологии, вирусологии, биоинформатики и других наук.

Ранее в Департаменте здравоохранения отметили снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом в Москве.

Иммунолог Вячеслав Жемчугов в беседе с НСН выразил мнение, что грипп на данный момент несёт больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того, и от другого.