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NASA: экипажу МКС ничего не угрожает после разгерметизации системы охлаждения «Союза»

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Экипажу Международной космической станции ничего не угрожает после разгерметизации системы охлаждения «Союза МС-22», заявил диктор трансляции NASA.

«Ни двум российским космонавтам, ни остальным членам экипажа МКС ничего не угрожает», — цитирует РИА Новости диктора.

Ранее стало известно, что выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос с борта МКС отменён по техническим причинам.

В переговорах космонавтов с наземными специалистами говорилось, что обнаружена разгерметизация системы охлаждения корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС.

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