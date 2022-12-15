NASA: экипажу МКС ничего не угрожает после разгерметизации системы охлаждения «Союза»

Экипажу Международной космической станции ничего не угрожает после разгерметизации системы охлаждения «Союза МС-22», заявил диктор трансляции NASA.

«Ни двум российским космонавтам, ни остальным членам экипажа МКС ничего не угрожает», — цитирует РИА Новости диктора.

Ранее стало известно, что выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос с борта МКС отменён по техническим причинам.

В переговорах космонавтов с наземными специалистами говорилось, что обнаружена разгерметизация системы охлаждения корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС.