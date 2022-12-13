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Европейское космическое агентство предупредило о приближении к Земле астероида 15 декабря

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Европейские ученые обнаружили летящий в сторону Земли астероид 2015 RN35, он максимально приблизится к планете 15 декабря.

Как сообщает РИА Новости, об этом агентство написало в своих соцсетях.

«Астероид 2015 RN35 достаточно крупный и подлетит очень близко, чтобы за ним смогли наблюдать астрономы-любители», — говорится в заявлении.

Вместе с этим отмечается, что астероид не представляет угрозы для Земли.

В октябре сообщалось, что две российские обсерватории выявили новый астероид 2022 SE37, который сближался с Землёй. Об этом информировал Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша (ИПМ) РАН.

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