Европейское космическое агентство предупредило о приближении к Земле астероида 15 декабря
Как сообщает РИА Новости, об этом агентство написало в своих соцсетях.
«Астероид 2015 RN35 достаточно крупный и подлетит очень близко, чтобы за ним смогли наблюдать астрономы-любители», — говорится в заявлении.
Вместе с этим отмечается, что астероид не представляет угрозы для Земли.
В октябре сообщалось, что две российские обсерватории выявили новый астероид 2022 SE37, который сближался с Землёй. Об этом информировал Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша (ИПМ) РАН.