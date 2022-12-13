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Психотерапевт Нурдаев дал советы, которые помогут выспаться зимой

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Психотерапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Виктор Нурдаев рассказал, как избавиться от проблем со сном.
Психотерапевт Нурдаев дал советы, которые помогут выспаться зимой
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По словам специалиста, из-за короткого светового дня у людей чаще вырабатывается мелатонин, или «гормон сна». Многим в это время хочется «впасть в спячку», отметил он.

При этом в ясный день организм вырабатывает серотонин, благодаря которому человек чувствует себя активным. Чтобы побороть сонливость, психотерапевт посоветовал начать готовиться ко сну за несколько часов.

«Не использовать гаджеты за два часа до сна, создавать комфортную зону для сна, которая будет ассоциироваться только с отдыхом, а также за четыре часа до отхода ко сну уделять внимание кардионагрузкам. Если бессонница сохраняется на протяжении больше четырёх недель, необходимо обратиться к психологам и психотерапевтам», — сказал Нурдаев «Радио 1».

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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