FT: в Британии заблокировали возможную сделку между профсоюзами и железнодорожными компаниями

Британские министры заблокировали возможную сделку, нацеленную на предотвращение забастовок, между профсоюзами и железнодорожными компаниями.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, компании планировали предложить британскому железнодорожному, морскому и транспортному профсоюзу (RMT) повысить работникам зарплату на 10% в течение двух лет, но британские министры, контролирующее финансы отрасли, заблокировало данное предложение.

В замен профсоюзу были предложены более жесткие условия, на которыебастующие отказались пойти.

В ноябре члены RMT проголосовали за то, чтобы в ближайшие полгода продолжать бастовать до повышения зарплаты до приемлемого уровня.