Рогозин назвал свои главные успехи в должности гендиректора «Роскосмоса»

Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин в интервью RTД назвал свои главные успехи в должности гендиректора «Роскосмоса».

Он отметил, что его основная задача на этом посту была «за четыре года, даже за меньший срок, добиться наведения элементарного порядка в такой высокотехнологичной отрасли, как ракетно-космическая».

«Но главное, я считаю, достижение — это прежде всего, если говорить про общую статистику, безаварийные пуски», — отметил Рогозин.

По его словам, «такого не было никогда ни в отечественной, в том числе советской, ни в зарубежной истории пусков». Он отметил, что было проведено 86 пусков.

Также Рогозин назвал важнейшим достижением завершение строительства второй очереди космодрома Восточный.

Кроме того, он считает крайне важной достройку российского сегмента Международной космической станции, запуск модуля наук.

«Который до меня фактически списали в утиль, а мы подняли. За восемь суток провели тяжелейшую работу. Крайне нервную, на всю жизнь запомню. Но всё успешно завершилось стыковкой. Сейчас модуль приобрёл свой облик, и там можно резко расширить количество научных экспериментов», — сказал он.

Также он назвал достижением первое успешное испытание тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

«Я возглавлял рабочую группу, которая справилась с колоссальными техническими трудностями, которые всегда сопутствуют такого рода работе. Вот если так кратко, то это», — сказал Рогозин.

Полная версия интервью — на сайте RTД.

15 июля Рогозин был освобождён от должности главы госкорпорации «Роскосмос», которую он занимал с мая 2018 года.