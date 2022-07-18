Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил уверенность, что покинувший пост гендиректора «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в скором времени «займёт своё место в строю».

Об этом он заявил на совещании с заместителями председателя правительства.

Мишустин пожелал экс-заместителю председателя правительства Юрию Борисову успеха и продуктивной работы на посту главы «Роскосмоса» и поблагодарил его за работу в должности вице-премьера.

Премьер-министр добавил, что хотел бы также поблагодарить Рогозина, который на протяжении четырёх лет возглавлял «Роскосмос».

«Уверен, что в скором времени он займёт своё место в строю», — сказал Мишустин.

Премьер России Мишустин уверен, что Рогозин в скором времени «займёт своё место в строю»

Ранее в Кремле заявили, что никаких претензий к работе Рогозина на посту главы «Роскосмоса» нет и он получит новое назначение своевременно.

15 июля российский президент Владимир Путин освободил Борисова от должности вице-премьера и назначил его гендиректором «Роскосмоса».

Рогозин, в свою очередь, был освобождён от должности главы госкорпорации.