Путин заявил о зависимости России от иностранной приборной базы

Российский президент Владимир Путин заявил о большой зависимости России от иностранной приборной базы.

Об этом он сказал в ходе встречи с молодыми учёными в центре «Сириус».

«К сожалению, зависимость от иностранной приборной базы у нас очень большая», — цитирует главу государства РИА Новости.

Путин добавил, что по некоторым направлениям такая зависимость составляет до 90%.

Он отметил, что в текущих условиях это ощущается особенно остро.

Президент добавил, что «нужно было в конце концов когда-то начать интенсивно развивать свою приборную базу».

Также Путин призвал наладить системную работу по развитию науки в стране.