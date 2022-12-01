Путин заявил о зависимости России от иностранной приборной базы

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Российский президент Владимир Путин заявил о большой зависимости России от иностранной приборной базы.
Путин заявил о зависимости России от иностранной приборной базы
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  • © Kremlin Pool

Об этом он сказал в ходе встречи с молодыми учёными в центре «Сириус».

«К сожалению, зависимость от иностранной приборной базы у нас очень большая», — цитирует главу государства РИА Новости.

Путин добавил, что по некоторым направлениям такая зависимость составляет до 90%. 

Он отметил, что в текущих условиях это ощущается особенно остро.

Президент добавил, что «нужно было в конце концов когда-то начать интенсивно развивать свою приборную базу».

Также Путин призвал наладить системную работу по развитию науки в стране.

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