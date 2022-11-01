Путин поручил проработать безвизовый режим для иностранцев без принципа взаимности

Российский президент Владимир Путин поручил правительству вместе с МИД и другими ведомствами предоставить предложения по установлению безвизового режима для иностранцев, которые захотят посетить Россию в туристических целях или для участия в спортивных и культурных мероприятиях.

«Правительству Российской Федерации подготовить совместно с МИДом России, МВД России, ФСБ России и представить предложения по установлению (без учёта принципа взаимности) безвизового режима для осуществления поездок в Российскую Федерацию иностранных граждан в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях», — говорится в перечне поручений по итогам заседания Президиума Госсовета.

Также правительство представит предложения по возобновлению действия единой электронной визы для граждан иностранных государств, не включённых в перечень недружественных.

В сентябре МИД России сообщил, что намерен до конца года модернизировать сервисы для оформления электронных виз для граждан 52 стран, а также создать специальный сайт для их выдачи.