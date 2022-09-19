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В МИД России заявили о планах запустить единые электронные визы для граждан 52 стран

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МИД России намерен до конца года модернизировать сервисы для оформления электронных виз для граждан 52 стран, а также создать специальный сайт для их выдачи.
В МИД России заявили о планах запустить единые электронные визы для граждан 52 стран
  • РИА Новости

«В настоящее время проводятся работы по модернизации консульских информационных систем и специализированного сайта МИД России по оформлению иностранным гражданам единых электронных виз», — говорится в заявлении на сайте МИД.

Отмечается, что систему оформления единых электронных виз для граждан 52 стран планируется запустить до конца года.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова попросила российского президента Владимира Путина дать поручение по запуску механизма электронных виз.

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