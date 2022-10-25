Астроном Денисенко: следующее частичное солнечное затмение можно будет увидеть в 2025 году
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По словам астронома, на затмение нельзя смотреть без специальных фильтров.
«Смотреть можно через засвеченную фотоплёнку, через маску сварщиков или через специальную плёнку для телескопов. Есть ещё способ: встать спиной к солнцу, положить на плечо подзорную трубу, навести на солнце трубу и смотреть на белой стене или на белом листе бумаги. Будет очень хорошо видно», — сказал Денисенко.
По его словам, следующее частное солнечное затмение будет видно в Москве в 2025 году.
«А почти полное (затмение. — RT) на европейской территории России будет только в 2061 году. Не в Москве, а в Саратове и ещё нескольких городах», — уточнил он.
10 июня 2021 года жители России смогли увидеть первое с 1966 года кольцеобразное затмение Солнца.