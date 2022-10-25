Астроном Денисенко: следующее частичное солнечное затмение можно будет увидеть в 2025 году

Российский астроном, преподаватель Московского дворца пионеров Денис Денисенко в беседе с RT рассказал о солнечном затмении.

По словам астронома, на затмение нельзя смотреть без специальных фильтров.

«Смотреть можно через засвеченную фотоплёнку, через маску сварщиков или через специальную плёнку для телескопов. Есть ещё способ: встать спиной к солнцу, положить на плечо подзорную трубу, навести на солнце трубу и смотреть на белой стене или на белом листе бумаги. Будет очень хорошо видно», — сказал Денисенко.

По его словам, следующее частное солнечное затмение будет видно в Москве в 2025 году.

«А почти полное (затмение. — RT) на европейской территории России будет только в 2061 году. Не в Москве, а в Саратове и ещё нескольких городах», — уточнил он.

10 июня 2021 года жители России смогли увидеть первое с 1966 года кольцеобразное затмение Солнца.