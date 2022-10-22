Ракета «Союз» с первым аппаратом группировки «Сфера» стартовала с космодрома Восточный
Об этом сообщает РИА Новости.
Через несколько минут «Союз» должен вывести на незамкнутую орбиту разгонный блок «Фрегат» со спутниками, после запуска «Фрегат» доставит трёх «Гонцов-М» и «Скифа-Д» на заданные орбиты.
Выведение займёт несколько часов.
Уточняется, что «Скиф-Д» станет демонстратором технологий будущей системы широкополосного доступа в интернет «Скиф», которая станет частью «Сферы».
10 октября сообщалось, что ракета «Союз» с навигационным аппаратом «ГЛОНАСС-К» стартовала с космодрома Плесецк.