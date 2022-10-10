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Ракета «Союз» с навигационным аппаратом «ГЛОНАСС-К» стартовала с космодрома Плесецк

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В Минобороны России сообщили о запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «ГЛОНАСС-К» с космодрома Плесецк.

«В Архангельской области боевыми расчётами космических войск Воздушно-космических сил проведён успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «ГЛОНАСС-К», — говорится в сообщении ведомства.

Запуск был произведён в 05:52 мск. По информации Минобороны, старт и все предшествующие ему операции прошли в штатном режиме.

В июле ракета-носитель «Союз-2.1б» с российским навигационным спутником «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.

12 октября с Байконура взлетит «Протон-М», под обтекателем которого космический аппарат «АнгоСат-2».

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