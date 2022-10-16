Выведенный на земную орбиту отечественный спутник «Космос-2560» внесли в каталог космических объектов, заявили в Минобороны России.

«Специалисты главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС внесли в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о космическом аппарате «Космос-2560», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно о старте с космодрома Плесецк ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.

Российская лёгкая ракета-носитель вывела на орбиту спутник «Космос-2560» в интересах военных.