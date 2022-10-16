Узнать больше

Ракета-носитель «Ангара-1.2» вывела спутник «Космос-2560» на орбиту

Короткая ссылка
Российская лёгкая ракета-носитель «Ангара-1.2» вывела на орбиту спутник «Космос-2560» в интересах военных.

«Космический аппарат «Космос-2560»... в расчётное время выведен на целевую орбиту и принят на сопровождение наземными средствами Минобороны России», — заявили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что со спутником поддерживается телеметрическая связь. Бортовые системы работают в штатном режиме.

Ранее стало известно о старте с космодрома Плесецк ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.

10 октября сообщалось о запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «ГЛОНАСС-К» с космодрома Плесецк.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить