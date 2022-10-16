Ракета-носитель «Ангара-1.2» вывела спутник «Космос-2560» на орбиту

Российская лёгкая ракета-носитель «Ангара-1.2» вывела на орбиту спутник «Космос-2560» в интересах военных.

«Космический аппарат «Космос-2560»... в расчётное время выведен на целевую орбиту и принят на сопровождение наземными средствами Минобороны России», — заявили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что со спутником поддерживается телеметрическая связь. Бортовые системы работают в штатном режиме.

Ранее стало известно о старте с космодрома Плесецк ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.

10 октября сообщалось о запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «ГЛОНАСС-К» с космодрома Плесецк.