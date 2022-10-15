Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли «Яогань-36»
В субботу, 15 октября, Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования «Яогань-36», сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).
Отмечается, что пуск состоялся на космодроме Сичан.
Спутник успешно вышел на заданную орбиту.
5 мая Китайская корпорация космической науки и техники сообщила об успешном выводе на орбиту восьми спутников дистанционного зондирования Земли.
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