Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли «Яогань-36»

В субботу, 15 октября, Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования «Яогань-36», сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).