Минобороны России: новый спутник «ГЛОНАСС-К» приняли на управление с Земли

Спутник «ГЛОНАСС-К», запущенный с Плесецка, принят российскими воздушно-космическими силами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Космический аппарат «ГЛОНАСС-К» выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС России», — передаёт агентство сообщение ведомства.

Отмечается, что со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь.

Ранее в МО России сообщили о запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «ГЛОНАСС-К» с космодрома Плесецк в 05:52 по московскому времени.