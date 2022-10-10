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Минобороны России: новый спутник «ГЛОНАСС-К» приняли на управление с Земли

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Спутник «ГЛОНАСС-К», запущенный с Плесецка, принят российскими воздушно-космическими силами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Минобороны России: новый спутник «ГЛОНАСС-К» приняли на управление с Земли
  • РИА Новости

«Космический аппарат «ГЛОНАСС-К» выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС России», — передаёт агентство сообщение ведомства.

Отмечается, что со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь.

Ранее в МО России сообщили о запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «ГЛОНАСС-К» с космодрома Плесецк в 05:52 по московскому времени.

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