«Роскосмос» сократит штатную численность сотрудников центрального аппарата на 10%
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Заседание наблюдательного совета «Роскосмоса» прошло под председательством вице-премьера — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
Борисов на заседании представил новую структуру корпорации, первыми заместителями генерального директора утверждены Андрей Ельчанинов и Александр Иванов.
«Набсовет поддержал решение Юрия Борисова оптимизировать штатную численность сотрудников центрального аппарата корпорации на 10%. Кроме того, в структуре «Роскосмоса» появятся два новых направления», — сообщило правительство.
Ранее Юрий Борисов заявил, что Россия с высокой долей вероятности продолжит участие в проекте Международной космической станции до 2028 года.