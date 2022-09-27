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«Роскосмос» сократит штатную численность сотрудников центрального аппарата на 10%

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Набсовет «Роскосмоса» поддержал решение главы госкорпорации Юрия Борисова сократить штатную численность сотрудников центрального аппарата компании на 10%.
«Роскосмос» сократит штатную численность сотрудников центрального аппарата на 10%
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Заседание наблюдательного совета «Роскосмоса» прошло под председательством вице-премьера — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Борисов на заседании представил новую структуру корпорации, первыми заместителями генерального директора утверждены Андрей Ельчанинов и Александр Иванов.

«Набсовет поддержал решение Юрия Борисова оптимизировать штатную численность сотрудников центрального аппарата корпорации на 10%. Кроме того, в структуре «Роскосмоса» появятся два новых направления», — сообщило правительство.

Ранее Юрий Борисов заявил, что Россия с высокой долей вероятности продолжит участие в проекте Международной космической станции до 2028 года.

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