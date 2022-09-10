военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Телекоммуникационный спутник Galaxy 11 частично разрушился на орбите

Короткая ссылка
Запущенный в 1999 году телекоммуникационный американский спутник Galaxy 11 частично разрушился на орбите. Об этом говорится в сообщении Института прикладной математики имени М.В. Келдыша (ИМП) РАН.
Телекоммуникационный спутник Galaxy 11 частично разрушился на орбите
  • Gettyimages.ru

«На геостационарной орбите произошло частичное разрушение старого (1999 года запуска) телекоммуникационного аппарата Galaxy 11», — приводит ТАСС заявление.

Уточняется, что малоразмерные фрагменты аппарата могут представлять угрозу для действующих спутников на орбите.

Причина фрагментации спутника операторами на называется. 

Ранее специалисты NASA снова предложили руководству агентства отложить запуск сверхтяжёлой ракеты на орбиту Луны из-за утечки топлива при заправке.

29 августа NASA также отложило запуск ракеты-носителя в связи с неполадками в работе двигателей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить