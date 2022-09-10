Телекоммуникационный спутник Galaxy 11 частично разрушился на орбите

Запущенный в 1999 году телекоммуникационный американский спутник Galaxy 11 частично разрушился на орбите. Об этом говорится в сообщении Института прикладной математики имени М.В. Келдыша (ИМП) РАН.

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«На геостационарной орбите произошло частичное разрушение старого (1999 года запуска) телекоммуникационного аппарата Galaxy 11», — приводит ТАСС заявление. Уточняется, что малоразмерные фрагменты аппарата могут представлять угрозу для действующих спутников на орбите. Причина фрагментации спутника операторами на называется. Ранее специалисты NASA снова предложили руководству агентства отложить запуск сверхтяжёлой ракеты на орбиту Луны из-за утечки топлива при заправке. 29 августа NASA также отложило запуск ракеты-носителя в связи с неполадками в работе двигателей.