Специалисты предложили руководству NASA снова отложить пуск ракеты SLS к Луне из-за утечки

Специалисты NASA снова предложили руководству агентства отложить запуск сверхтяжёлой ракеты на орбиту Луны из-за утечки топлива при заправке.

Об этом сообщил представитель агентства во время прямой трансляции.

«Пусковая команда представила рекомендацию не проводить запуска», — приводит его слова РИА Новости.

Как отмечает NASA в своём Twitter, во время заправки ракеты возникла утечка, попытки исправить это не увенчались успехом.

Инженеры три раза безуспешно пытались загерметизировать восьмидюймовую трубу, по которой жидкий водород поступает в баки ракеты-носителя SLS с кораблём Orion.

29 августа NASA отложило запуск ракеты-носителя Space Launch System в связи с неполадками в работе двигателей.