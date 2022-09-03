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Новая попытка запуска ракеты SLS к Луне может состояться в октябре

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Очередная попытка запуска сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с кораблём Orion к Луне может состояться в середине октября, сообщил глава NASA Билл Нельсон. Пуск ракеты, назначенный на 3 сентября, был отложен из-за проблем с заправкой топливом.
Новая попытка запуска ракеты SLS к Луне может состояться в октябре
  • Gettyimages.ru

«Команда управления миссии встречается сегодня, они рассмотрят это, рассмотрят вопрос о том, есть ли по-прежнему возможность (запуска) сейчас... Если они решат, что это тот момент, то будет запуск в октябре. В октябре, хотя окно запуска открывается рано, я предположу, что это более вероятно в середине месяца», — цитирует Нельсона ТАСС.

Ранее специалисты NASA снова предложили руководству агентства отложить запуск сверхтяжёлой ракеты на орбиту Луны из-за утечки топлива при заправке.

29 августа NASA также отложило запуск ракеты-носителя в связи с неполадками в работе двигателей.

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