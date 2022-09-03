Россия одобрила соглашение с Таджикистаном о признании сертификатов вакцинации от COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил заключить соглашение с Таджикистаном о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19.

«Принять предложение Минздрава России, согласованное с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с таджикистанской стороной, о заключении путём обмена нотами соглашения между правительством РФ и правительством Республики Таджикистан о взаимном признании сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции», — говорится в распоряжении на официальном портале правовой информации.

МИД России поручено осуществить обмен нотами, составляющими данное соглашение.

10 февраля директор третьего департамента стран СНГ российского МИД Александр Стерник заявил, что Минздравы России и Казахстана согласовали порядок признания сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.