Борисов: Россия ищет пути взаимодействия с Китаем для освоения Луны

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия ищет пути взаимодействия с КНР с целью освоения Луны и в дальнейшем дальнего космоса. Об этом он сказал в ходе просветительского марафона российского общества «Знание».

«И мы сейчас ищем пути взаимодействия с ближайшими коллегами, в первую очередь с КНР, для того чтобы сложить наши усилия для освоения Луны и в дальнейшем дальнего космоса», — сказал Борисов.

По его словам, для реализации подобных проектов требуется международное сотрудничество.

Гендиректор «Роскосмоса» уточнил, что американская лунная программа также предусматривает широкое сотрудничество.

В апреле 2021 года Институт космических исследований РАН предложил отправить на Луну робота Марфу, который проверит, насколько безопасен и удобен для человека лунный взлётно-посадочный комплекс.