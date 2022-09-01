Борисов: Россия ищет пути взаимодействия с Китаем для освоения Луны
«И мы сейчас ищем пути взаимодействия с ближайшими коллегами, в первую очередь с КНР, для того чтобы сложить наши усилия для освоения Луны и в дальнейшем дальнего космоса», — сказал Борисов.
По его словам, для реализации подобных проектов требуется международное сотрудничество.
Гендиректор «Роскосмоса» уточнил, что американская лунная программа также предусматривает широкое сотрудничество.
В апреле 2021 года Институт космических исследований РАН предложил отправить на Луну робота Марфу, который проверит, насколько безопасен и удобен для человека лунный взлётно-посадочный комплекс.